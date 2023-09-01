Рейтинг казино – основна інформація

📝 Ліцензія ➡ «КРАІЛ» (КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ) ⚡ Швидка реєстрація ➡ швидко можна зареєструватися за номером телефону або e-mail ⭐️ Грати на реальні гроші ➡ грати на гроші можна у всіх ігрових клубах 💲 Грати безкоштовно ➡ для цього є демо режим 📱 Додатки ➡ мобільні додатки доступні для Android, iOS, Windows 🎯 Бонуси та подарунки новим гравцям ➡ для нових гравців є такі види бонусів — вітальні, депозитні та бездепозитні 🎁 Максимальний бонус на сьогодні ➡ до 300 000 грн. + 500 фріспінів 🏷️ Промокоди ➡ є на нашому сайті 💎 Бонуси постійним гравцям ➡ для постійних гравців доступний кешбек, зменшення вейджера, бонус до дня народження, різні акції 🎲 Доступні ігри ➡ ігрові автомати, слоти, Live, карткові та настільні ігри 📌 Способи оплати ➡ MasterCard, Visa, Криптовалюта, інтернет банкінг, термінали, Google Pay, Apple Pay 💵 Валюта ➡ гривня (UAH) 📢 Доступні мови ➡ Українська, російська, англійська 🔥 Провайдери ➡ 3 Oaks Gaming, Novomatic, PlayTech, NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, EvoPlay, NetGame 📣 Технічна підтримка ➡ 24/7 🎰 Найкращі казино з ліцензією «КРАІЛ» ➡ GGbet, ChampionCasino, Slots city, Betking, Favbet, Supergra, First.ua, казино 777, Cosmobet, Casino UA, Vbet, Gorilla

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Перед початком гри, ми настійно рекомендуємо пройти тест “КРАІЛ” на ігрову залежність. — КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Наші експерти склали рейтинг різних типів казино, порівнюючи найважливіші критерії. У статті можна дізнатися, які умови пропонують ТОП онлайн казино України своїм клієнтам.

Також розповімо, чому рекомендується вибирати надійне онлайн казино з ліцензією, про плюси та мінуси гри на реальні гроші, що таке безкоштовний режим та інші особливості, які потрібно знати кожному гравцю.

Навіщо ми склали рейтинг легальних онлайн-казино

Зростання популярності гральної індустрії спричинило народження безлічі онлайн казино, які пропонують різноманітні розваги, спокусливі бонуси та умови гри. Не дивно, що серед такого різноманіття багато хто губиться, не знаючи, кому можна довіряти. Саме тому рейтинг казино України на гривні стає важливим інструментом для гравців при виборі надійного та вигідного гемблінг-закладу.

Оскільки в Інтернеті багато шахраїв та недобросовісних операторів, оцінка фахівців допомагає виявити клуб з відмінною репутацією, ліцензією та позитивним досвідом гравців.

Рейтинг вказує на якість ігрового досвіду, який можна очікувати на конкретній платформі. Відгуки гравців та експертів дозволяють зрозуміти, наскільки добре працюють графіка, звуковий супровід, функціонал сайту та мобільна версія.

Допомагає визначити різноманітність та якість ігор. Перевага у платформ з багатою колекцією ігор, включаючи слот-машини, покер, блекджек, рулетку тощо.

Простіше вибрати ігровий заклад з вигідними бонусами та доступними умовами вейджеру (вимоги до ставок).

Рейтинг допомагає визначити якість служби підтримки, доступною 24/7.

Важливо обрати майданчик з надійною системою шифрування та чесною грою. З нашим рейтингом гравці будуть впевнені, що їхні особисті дані та кошти залишаються в безпеці.

Застереження при виборі казино онлайн

При виборі онлайн казино важливо бути дуже обережним, щоб не потрапити в пастку шахраїв, які прагнуть лише отримати наживу. Щоб не бути ошуканим, важливо зберігати пильність та враховувати наші застереження.

Переконайтеся, що онлайн казино на реальні гроші має ліцензію на азартні ігри. Це означає, що компанія була перевірена і схвалена державним органом.

Прочитайте відгуки інших гравців. Так ви дізнаєтесь про досвід інших гравців і виявите можливі проблеми. Особливо зверніть увагу на відгуки про виплати виграшів – вони повинні відбуватися згідно з заявленими строками і в повному обсязі.

Багато закладів пропонують привабливі для новачків бонуси. Однак деякі мають надто високі вимоги до відіграшу, які важко виконати.

Перед реєстрацією уважно вивчіть правила та умови закладу. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів.

Впевніться, що казино має рубрику по самоконтролю для азартних гравців та пропонує заклади для професійної допомоги.

Як уникнути шахрайства в ігрових клубах • Не надсилайте гроші на невідомі рахунки. Якщо від вас вимагають перерахування коштів на невідомий рахунок, то це шахрайство. • Не повідомляйте особисту інформацію стороннім особам (номери кредитних карток, адреси або пароль від аккаунту). • Якщо відчуваєте, що щось не так, краще відмовтеся від гри.

Чесний рейтинг казино – список найкращих в Україні

В Україні працює багато онлайн казино – казино з мінімальним депозитом, на гривні, мобільні та казино з бездепозитними бонусами. Не всі з них отримали гарну репутацію. Експерти проаналізували діяльність кожного ігрового клубу та склали список ТОП 12 ліцензійних казино України.

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Slots City (Слотс Сіті → сайт: slotscity.ua)

• Рейтинг – 5 • RTP – 95-98% • Промокод – 1FANAT • Бонус – 200 000 грн.

Плюси та мінуси Slots City Українська ліцензія (Рішення КРАІЛ № 47 від 10.02.2021) Широкий вибір ігрових слотів Доступний розділ Live — ігор Турніри з настільних – азартних ігор Відповідальна служба підтримки Швидка та проста реєстрація Гарні бонуси новим гравцям Доступна верифікація через портал Дія Високий рівень безпеки Платформа має дві мовні версії – російська та українська Ігрова валюта, лише українська гривня Верифікація доступна з 21 року та старше Низька якість графіки

Slots City працює не тільки в Інтернет-просторі, а й має ігрові наземні зали в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Компанія демонструє розвинуту бонусну програму, яка передбачає не тільки вітальні заохочення новачкам та періодичні постійним гравцям, але пропонує покрутити Колесо Фортуни та скористатися Bonus Machine для отримання додаткових подарунків. Також прямо на сайті можна розповісти свою історію, як ви вдало скористалися своїм шансом, і якщо вона виявиться достатньо цікавою, чекайте на зарахування додаткового бонусу.

Серед ігрового асортименту немає браку в цікавих слотах. Тут присутні всі популярні напрямки: фрукти, фентезі, 777, пригоди, магія, Єгипет, коштовності тощо. Багато з них дає змогу пограти в безкоштовну демо-версію. Є окрема рубрика з новинками та обраними іграми. Для охочих відчути атмосферу не полишаючи власної домівки, завжди відкрите Live-казино.

Грати буде ще зручніше, якщо встановити мобільний додаток, який розроблений для Android, не потребує багато пам’яті, працює економно, а тому підходить практично для всіх телефонів та планшетів.

Зареєструватися легко по номеру телефону, через e-mail, акаунти Google, Facebook або увійти з Apple. Верифікацію зручніше проходити через застосунок «Дія», але можна й традиційним способом, подавши на розгляд скани документів.

Казино має свої сторінки в усіх соціальних мережах, тож слідкувати за подіями й новинами дуже зручно, тому точно не пропустите роздачу промокодів, особливо, якщо підписатися на автоматичну розсилку. Дивіться повний та детальний огляд казино Слотс Сіті у нас на сайті.

🧍🏼‍♂️ Власник ➡ ТОВ ”Геймдев” 📝 Ліцензія ➡ Рішення КРАІЛ № 47 від 10 лютого 2021 💳 Капітал ➡ 30 мільйонів грн. ✔️ Способи верифікації ➡ фотографії особистих документів, рахунки за комунальні послуги, банківські виписки, селфі гравця з документом, що засвідчує особу, відеодзвінок 💵 Min. депозит ➡ 100 UAH 💰 Min. вивод ➡ 200 UAH 🎁 Бонус за реєстрацію ➡ До 200 000 UAH + до 500 FS 📧 E-mail ➡ support@slotscity.ua 🎰 Офіційний сайт ➡ slotscity.ua 🏙️ Адреса азартного клубу ➡ 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 18, офіс 32

Favbet (Фавбет → сайт: favbet.ua)

• Рейтинг – 4,9 • RTP – 96% • Бонус – 10 000 грн.

Плюси та мінуси Фавбет Українська ліцензія (Рішення КРАІЛ № 137 від 05.04.2021) Високий рівень безпеки Вільний доступ та швидка робота сайту Велика колекція слотів Настільні ігри та інші розваги Доступно мобільний додаток для Android та iOS Сайт клубу доступний українською, російською, англійською та іншими мовами Приємні бонуси новим гравцям Понад 1500 ігор Доступний розділ Live — ігор Зручний чат із операторами для швидкої допомоги Виплати виграшів здійснюються з утриманням податку на доходи фізичних осіб Бувають проблеми з сайтом

Фавбет – один з найбільш відомих казино України, що більше 20-и років працює на вітчизняному ринку. Його відрізняє впевнена робота з клієнтами на всіх рівнях, починаючи з колосальної ігрової бази до вирішення будь-яких питань через технічну службу.

На сайті представлені продукти найповажніших провайдерів і повне різноманіття ігор на всі смаки: фрукти, пошук скарбів, Єгипет, стародавні міфи, тварини, мафія, детективи тощо. Багато із запропонованих розваг доступні в демо-версії, щоб кожен бажаючий міг відточити свої навички або просто розважатися без необхідності витрачати гроші.

Окрім слотів компанія пропонує швидкі ігри, живе казино, кіберспорт, мережеві ігри «Non-Stop Drop». Тут постійно проходять турніри та акції, участь в яких обіцяють гравцям солідні виграші.

Асортимент постійно оновлюється, тому цікаво буде всім. Щоб обрати щось цікавеньке, достатньо відкрити рубрику, що привабила, і вивчити її вміст. Яскраві, динамічні, захоплюючі продукти зроблені за всіма правилами безпеки, оскільки їх виробники використовують спеціальні алгоритми, щоб забезпечити випадковість результату і неможливість впливати на нього ззовні.

Компанія користується серед гравців заслуженою повагою і довірою. Щоб грати на гроші, гравці мають пройти реєстрацію та верифікацію. Процедура проста та не потребує багато часу, зате відкриває всі функції сайту повною мірою.

Компанія активно представляє себе в соціальних мережах, тому дізнаватися про новини не проблема, а це важливо, якщо хочете серед перших отримати промокоди для додаткових бонусів. Також у Фавбет є мобільні додатки для Android і iOS. Дивіться повний та детальний огляд Фавбет у нас на сайті.

🧍🏼‍♂️ Власник ➡ ТОВ “Букмекерська контора Favbet” 📝 Ліцензія ➡ Рішення КРАІЛ № 137 від 5 квітня 2021 💳 Капітал ➡ 31 мільйон грн. ✔️ Способи верифікації ➡ фотографії особистих документів, рахунки за комунальні послуги, банківські виписки, селфі гравця з документом, що засвідчує особу, BankID, MobileID, відеодзвінок 💵 Min. депозит ➡ 100 UAH 💰 Min. вивод ➡ 100 UAH 🎁 Бонус за реєстрацію ➡ До 10 000 UAH + до 300 FS 📧 E-mail ➡ support@favbet.ua 🎰 Офіційний сайт ➡ favbet.com 🏙️ Адреса азартного клубу ➡ 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 21, корпус 3

Betking (Беткінг → сайт: betking.com.ua)

• Рейтинг – 4,7 • RTP – 95-97% • Промокод – fanatua • Бонус – 200 000 грн.

Плюси та мінуси Беткінг Українська ліцензія (Рішення КРАІЛ № 150 від 12.04.2021) Доступні мови — українська та російська Доступний розділ Live Наявність програми для Android та iOS Широкий вибір ігрових слотів Зручний та функціональний сайт Безліч подарунків новим гравцям Наявність VIP-ігор Наявність кешбеку Є можливість зробити депозит без ризику Заборонено грати громадянам, які не досягли 21 року Низька якість графіки

Беткінг працює на ринку азартних розваг понад десять років і має неабияку популярність серед гравців.

Прихильність своїх клієнтів заклад отримав не просто так. Наприклад, окрім щедрих вітальних бонусів компанія надає страховку на перший депозит. Якщо ставки були до 50 грн. і гравець не зміг їх подвоїти, вам повертається програш на суму до 500 грн.

Для постійних гравців передбачені бонуси в рамках діючих акцій, що періодично змінюють одна одну, а також промокоди. Є навіть бонуси без депозиту, чим не кожен може похизуватися. В рубриці «Події» представлені всі актуальні заходи. Кожне можна відкрити й вивчити вимоги перед тим, як долучитися.

Вибір розваг теж достойний. Серед слотів популярні 777, фрукти, Єгипет, мандри та інші напрямки. Навіть популярні ігри дають можливість пограти в безкоштовну демо-версію, не ризикуючи власними коштами. Якщо ж захочеться чогось більш серйозного, наготові чекають живі дилери. Всі продукти виготовлені іменитими розробниками за всіма сучасними вимогами безпеки, а тому абсолютно надійні в плані випадковості результату і неможливості стороннього втручання.

Платежі відбуваються за допомогою карт Visa і Mastercard. Реєстрація проходить по електронній пошті, за номером телефону або через аккаунт Google. Верифікацію окрім традиційного способу через подачу сканів документів можна пройти швидко завдяки додатку «Дія».

На сайті передбачена функція самообмеження в разі надмірне захоплення азартною грою. Для зв’язку з клієнтами працює цілодобовий чат. Також можна звернутися за допомогою по e-mail або за номером телефону. Дивіться повний та детальний огляд Беткінг у нас на сайті.

🧍🏼‍♂️ Власник ➡ ТОВ “Слотс Ю.Ей” 📝 Ліцензія ➡ Рішення КРАІЛ № 150 від 12 квітня 2021 💳 Капітал ➡ 31 мільйон грн. ✔️ Способи верифікації ➡ фотографії особистих документів, рахунки за комунальні послуги, банківські виписки, селфі гравця з документом, що засвідчує особу, BankID, MobileID 💵 Min. депозит ➡ 50 UAH 💰 Min. вивод ➡ 250 UAH 🎁 Бонус за реєстрацію ➡ До 150 000 гривень + 750FS 📧 E-mail ➡ support@betking.com.ua 🎰 Офіційний сайт ➡ betking.com.ua 🏙️ Адреса азартного клубу ➡ 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6

Champion (Чемпіон → сайт: championcasino.ua)

• Рейтинг – 3,8 • RTP – 94-98% • Бонус – 100 грн.

Плюси та мінуси Чемпіон Українська ліцензія (Рішення КРАІЛ № 603 від 30.09.2021) Широка бонусна програма Легка реєстрація Безліч доступних мов Додаток для Android – iOS – Windows – Linux Демо режим без реєстрації Обмежена кількість методів оплати Застарілий дизайн сайту Погана графіка

Доволі цікаво на фоні своїх конкурентів виглядає ChampionCasino. З першого погляду платформа не виглядає надто презентабельно і навіть здається не дуже зручною. Так, в клубі є свої недоліки, і інтерфейс сайту, мабуть, найбільше впадає в око.

Майданчик співпрацює лише з одним провайдером, що також не надає йому великої поважності, а на вивід виграшу можна чекати до 10-и днів.

Але якщо не зважати на це, легко побачити і симпатичні риси. Наприклад, коефіцієнт повернення RTP 94–98%, це дуже непоганий показник.

Новачки й досвідчені гравці знайдуть серед представленого асортименту направлення, що їх зацікавить. Тут представлені види класичних азартних ігор, таких як покер, блекджек та рулетка, а також сучасні та інноваційні слоти з можливістю пограти безкоштовно в демо-версії.

Однією з найбільших переваг Чемпіон є можливість грати в улюблені ігри в будь-який час і з будь-якого місця, встановивши на мобільний телефон додаток для Android чи iOS або використовуючи мобільну версію сайту.

Реєструватися та проходити верифікацію також можна як зі звичайного веб-сайту, так і з додатку. Казино турбується про безпеку гравців. Всі транзакції та особисті дані обробляються за допомогою найсучасніших технологій шифрування, що гарантує конфіденційність та захищеність інформації.

Також Champion Casino відзначається щедрими бонусами та акціями для своїх гравців – від привітальних бонусів для новачків до програм лояльності для постійних гравців.

Служба підтримки теж задіяна в кількох каналах: e-mail, онлайн-чат, через Telegram і Viber. Читайте повний огляд Чемпіон казино у нас на сайті.

🧍🏼‍♂️ Власник ➡ ТОВ «Лимон» 📝 Ліцензія ➡ Рішення КРАІЛ № 603 від 30 вересня 2021 💳 Капітал ➡ 30 мільйонів грн. ✔️ Способи верифікації ➡ фотографії особистих документів, селфі гравця з документом, що засвідчує особу, відеодзвінок, MobileID, BankID 💵 Min. депозит ➡ 100 UAH 💰 Min. вивод ➡ 300 UAH 🎁 Бонус за реєстрацію ➡ Індивідуальний пакет вітальних бонусів 📧 E-mail ➡ support@championcasino.ua 🎰 Офіційний сайт ➡ championcasino.ua 🏙️ Адреса азартного клубу ➡ 01042, м. Киев, вул. Чигоріна, будинок 18, офіс 421

FIRST casino (Ферст → сайт: first.ua)

• Рейтинг – 4,4 • RTP – 94-98% • Промокод – FANATUA • Бонус – 150 000 грн

Плюси та мінуси First Casino Українська ліцензія (Рішення КРАІЛ № 56 від 18.02.2021) Доступні багатьма мовами світу Доступний розділ Live Є демо режим Доступний VIP – клуб Різноманітні турніри Гарна безпека Є онлайн-рулетка Мобільний додаток для iOS та Android Якісна графіка Можна створити лише один обліковий запис Можуть затримати виплату виграшу Не найкраща служба підтримки Буває гальмує сайт та слоти

Українська компанія First – один з небагатьох закладів, що окрім майданчика онлайн має наземні зали, які розташовані в Києві, Одесі, Рівному, Мелітопол, Харкові, Хмельницькому, Кам’янську, Кривому Розі, Житомирі, Миколаєві, Чернівцях, Вінниці, Білій Церкві й на Львівщині.

Бренд має всі утіхи, які очікує від закладу гравець – слоти, ігри з живими дилерами, настільні розваги, краш ігри. Вибір автоматів величезний і рясніє різноманітними тематикам: фрукти, містика, пригоди, тварини, Єгипет, супер герої, скарби, смаколики, книжки, 777 тощо.

Серед бонусів теж повний порядок. Окрім вітального для новачків є безліч для постійних і найбільш активних гравців. Але щоб скористатися ними, потрібно пройти реєстрацію і верифікацію. А при бажанні можна стати учасником партнерської програми й додатково заробляти, запрошуючи до клубу нових учасників.

В казино постійно проходять акції і турніри, знайти які легко в окремій рубриці на сайті. Якщо ж виникли питання, відповідь на які не вдалося знайти в «Довідці», звертайтеся до служби підтримки в онлайн-чат або за електронною адресою.

Що стосується депозитів і виведення виграшів, для транзакцій пропонує скористатися найбільш надійними шляхами: банківськими картками Visa/Mastercard або інтернет-банкінгом.

Також компанія пропонує скористатися порадами по самоконтролю або звернутися за допомогою до фахівців в медичний центр «New Life», якщо з’явилися ознаки залежності від азартної гри. Прочитайте повний огляд Ферст казино у нас на сайті.

🧍🏼‍♂️ Власник ➡ ТОВ “Фьорст Елемент” 📝 Ліцензія ➡ Рішення КРАІЛ № 56 від 18 лютого 2021 💳 Капітал ➡ 30 мільйонів грн. ✔️ Способи верифікації ➡ фотографії особистих документів, рахунки за комунальні послуги, банківські виписки, селфі гравця з документом, що засвідчує особу, BankID, MobileID, відеодзвінок 💵 Min. депозит ➡ 50 UAH 💰 Min. вивод ➡ 300 UAH 🎁 Бонус за реєстрацію ➡ 150 000 грн. та 125 FS за перший депозит 📧 E-mail ➡ support@first.ua 🎰 Офіційний сайт ➡ first.ua 🏙️ Адреса азартного клубу ➡ 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 3, офіс 6

Super Gra (Супер Гра → сайт: supergra.com.ua)

• Рейтинг – 3,5 • RTP – 94% • Бонус – 150 000 грн.

Плюси та мінуси Super Gra Українська ліцензія (Рішення КРАІЛ № 434 від 13.12.2022) Якісна графіка Багато популярних та надійних провайдерів Велика колекція слотів Можна грати в автомати безкоштовно Доступний режим Live Є додаток для iOS та Android Унікальна бонусна програма Постійно оновлюваний сайт новими слотами та іграми Верифікація доступна з 21 року та старше На SuperGra у вас може бути лише один рахунок

На ринку гемблінгу Super Gra є молодим гравцем, але встигло зарекомендувати себе як надійного і цікавого. Потрапивши на головну сторінку клубу, одразу відмічаєш стильний, сучасний дизайн сайту та зручність інтерфейсу. Всі основні рубрики чітко видно, тому потрапити в потрібний розділ легко без зайвих зусиль.

Новим гравцям пропонується пройти реєстрацію зручним для них шляхом та одразу отримати 560% бонусних на перший депозит. Щоб мати можливість оперувати грошима, потрібно верифікуватися.

Тут пропонують різноманіття азартних ігор для гравців з будь-якими вподобаннями від класичних слотів до сучасних розваг з відмінною графікою та анімацією.

Бренд пропонує щедрі бонуси й постійним клієнтам, обіцяючи не тільки фріспіни, але й фізичні призи, серед яких багато корисних гаджетів та техніки. Щоб стати учасником, треба збирати бали протягом участі в турнірах або сумарно зробити ставки від 5000 грн. До речі, якщо встановити мобільний додаток Android чи iOS, можна отримати бонусами 500 грн.

Компанія серйозно опікується захистом персональних даних гравців та їх фінансовими операціями, тому для забезпечення конфіденційності інформації використовуються сучасні технології шифрування.

Також вам нададуть якісну підтримку, відповідаючи на запитання та вирішуючи будь-які проблеми, пов’язані з грою. Для цього є цілодобовий онлайн-чат, кілька телефонних номерів та електронна пошта. Читайте повний огляд Супер Гра у нас на сайті.

🧍🏼‍♂️ Власник ➡ ТОВ “Нейтів Аппс” 📝 Ліцензія ➡ Рішення КРАІЛ № 434 від 13 грудня 2022 💳 Капітал ➡ 49 мільйонів грн. ✔️ Способи верифікації ➡ через додаток “ДІЯ” 💵 Min. депозит ➡ 50 UAH 💰 Min. вивод ➡ 200 UAH 🎁 Бонус за реєстрацію ➡ дають бонус до 150 000 грн. 📧 E-mail ➡ support@supergra.com.ua 🎰 Офіційний сайт ➡ supergra.com.ua 🏙️ Адреса азартного клубу ➡ 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, оф. 108/4

GGbet (ГГбет → сайт: ggbet.ua)

• Рейтинг – 3,4 • RTP – 94% • Бонус – 45 000 грн.

Плюси та мінуси ГГбет Ліцензія КРАІЛ № 128 від 8 серпня 2023 року Хороші бонуси для всіх гравців Широка колекція слотів Співпраця з популярними провайдерами Працює як казино та букмекер Мобільний додаток Верифікація доступна з 21 року та старше Важко відіграти бонус Бувають затримки виплат

Клуб пропонує клієнтам багатий асортимент ігор, включаючи слоти, рулетки, карткові ігри та багато іншого.

Співпрацюючи з провідними розробниками програмного забезпечення, компанія гарантує гостям високу якість графіки, плавну анімацію та надійну роботу ігрових процесів.

Не бракує бонусів і акцій. Нові гравці можуть розраховувати на вітальний бонус, а постійні відвідувачі отримують можливість брати участь у різноманітних акціях, турнірах та програмі лояльності.

GGbet використовує передові технології шифрування даних, щоб забезпечити абсолютний захист особистої та фінансової інформації гравців. Також компанія має всі необхідні ліцензії та дозволи, що підтверджує його законну діяльність на території України.

Не останню роль відіграє широкий вибір популярних платіжних систем, доступних для українських гравців та цілодобова служба підтримки з телефонами по Україні.

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Переваги та недоліки онлайн казино

Ми вивчили реальні відгуки гравців та виділили основні плюси та мінуси легальних казино України 🔔 Українська ліцензія “КРАІЛ” Більшість азартних клубів має величезний вибір автоматів і слотів Можна грати на гроші в режимі Live Різноманітність турнірів з настільних ігор Можна обрати варіант з мінімальним депозитом У виборі відповідного слота допомагає Демо-режим, який є у багатьох Усі ліцензійні клуби мають чудову службу підтримки Гравці зазначають, що реєстрація відбувається миттєво та без проблем Усі азартні клуби пропонують хороші бонуси своїм новим гравцям Користувачі наголошують на тому, що верифікація через портал “Дія” відбувається швидко Кожен ігровий заклад з ліцензією має найвищий рівень безпеки Для всіх гравців доступна мобільна версія сайту Багато гравців скаржаться на тривале виведення коштів На деяких платформах застарілий дизайн сайту та низька якість графіки У багатьох офіційних казино немає програми для iOS на iPhone Верифікація доступна з 21 року та старше Не у всіх можна грати у Демо-режимі без реєстрації

Як почати грати в онлайн казино

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При появі перших ознак залежності негайно зверніться до фахівця. Пам’ятайте, що участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил відповідальної гри. При появі перших ознак залежності негайно зверніться до фахівця. Пам’ятайте, що участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.

Щоб почати грати в казино онлайн, ми рекомендуємо звернути увагу на такі критерії:

Вибрати популярні ігрові сайти із нашого рейтингу. Потрібно порівняти переваги та недоліки кожного сайту та вибрати найоптимальніший варіант. Наявність бонусів. Вітальний пакет дозволить робити перші ставки за рахунок ігрової платформи. Пройти реєстрацію. Вказувати варто правдиві контактні дані та особисту інформацію, які потім доведеться підтверджувати. Чи не пройдена верифікація не дозволить виводити гроші. Поповнення рахунку. Потрібно вибирати ігровий клуб з великим вибором платіжних систем. Також потрібно враховувати ліміти, які можуть відрізнятися в кожному клубі. Безкоштовні ігри. Початківцям важливо вивчити механіку та умови слотів, не ризикуючи програти особисті кошти.

Перед реєстрацією рекомендується уважно вивчити правила гральної платформи. Їх потрібно неухильно дотримуватись – за порушення статуту гравців чекають суворі санкції, аж до безстрокового блокування облікового запису без можливості вивести звідти гроші.

Легалізація казино в Україні – інформація

Категорично забороняється реєструвати більше одного профілю. Так роблять деякі гравці, щоб заробляти бонуси. За мультиакаунтинг легальні казино без розбору блокують усі кабінети.

Що таке казино і які бувають різновиди

Казино – зал із різними типами азартних розваг. Тут можна запускати слоти та рулетки, сідати за столи з популярними картковими та іншими настільними іграми.

Сьогодні азартні клуби поділяються на два підтипи – наземні та в онлайн-форматі. В обох випадках до ігор допускаються клієнти, яким виповнився 21 рік. Гравцям молодше доступні лише безкоштовні розваги в інтернет-казино, до реальної зали їх ніхто навіть не пропустить.

Офлайн казино – заклад, де панує унікальна атмосфера. Тут можна пограти на великих автоматах проти живих дилерів і реальних опонентів, що надає особливого азарту. Відвідавши наземний заклад, гравці можуть повністю поринути у неймовірний світ азартних пригод.

Ліцензійні казино в Україні працюють у багатьох регіонах. Нижче – таблиця з адресами всіх легальних українських ігрових майданчиків:

Казино Юридична особа Дата отримання ліцензії Адреса F ТОВ «Примум» 24.03.2021 Одеса, Гагарінський проспект, 5Б, готель «Gagarin» 1Casino ТОВ «Небула Геймс» 24.03.2021 Львів, проспект Свободи, 13, готель «Grand Hotel» Billionaire ТОВ «Більйонарі Казино Компані» 20.04.2021 Київ, вул. Велика Житомирська, 2А, готель «InterContinental Kyiv» Shangri La ТОВ «Шторм Юкреїн» 22.04.2021 Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, готель «Fairmont Grand Hotel Kyiv» VIP Club Premier Palace ТОВ «Казино Прем’єр Палац» 12.07.2021 Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, готель «Прем’єр Палац» Golden Gate ТОВ «Айфар Груп» 31.08.2021 Полтава, вул. Гоголя, 33, готель «Палаццо» Casino Shangri La Kharkiv ТОВ «Харків Палас Клуб» 03.11.2021 Харків, проспект Незалежності, 2, готель «Харків Палац» Favbet Casino ТОВ «Фаворит Казино Компані» 22.11.2021 Київ, вул. Олекси Тихого, 42А, готель «Mercure Kyiv Congress»

Ліцензійні онлайн казино – сайти чи програми в інтернеті. Тут можна крутити слоти, грати у рулетку, карткові та інші настільні розваги. Все, що потрібно від гравців – наявність пристрою, підключеного до Інтернету.

Бренд Юридична особа Номер/дата видачі ліцензії Офіційний сайт 🎰 Слотс Сіті ТОВ «Геймдев» №47 /16.02.2021 slotscity.ua 🎰 Ферст ТОВ «Ферст Елемент» №56 / 26.02.2021 first.ua 🎰 Фавбет ТОВ «БК Фавбет» №137 / 20.04.2021 favbet.ua 🎰 Беткінг ТОВ «Слотс Ю.Эй» №150 / 26.04.2021 betking.com.ua 🎰 Чемпіон ТОВ «Лимон» №603 / 30.09.2021 championcasino.ua 🎰 Супер Гра ТОВ «Нейтів Аппс» №434 / 13.12.2022 supergra.com.ua 🎰 ГГбет ТОВ «ГГБЕТ» №128 / 08.08.2023 ggbet.ua

Кращі онлайн казино з ліцензією мають низку незаперечних переваг:

Відсутня прив’язка до одного місця. Якщо є телефон або планшет на базі Андроїд/ІОС, можна грати будь-де, де є з’єднання з інтернетом. Ігри доступні цілодобово. Геймер може грати у будь-який зручний для себе час. В офлайн-клубах доведеться підлаштовуватися під графіки. І не факт, що вільним буде місце за улюбленою грою. Безкоштовні ігри. Більшість класичних слотів оснащена режимом безкоштовних запусків. Багато провайдерів розробляють демо-режим на емуляторах найпопулярніших настільних ігор. Це дозволяє розважатись, не ризикуючи програти реальні гроші. Широкий вибір ігор. У наземних закладах розмістити велику кількість «одноруких бандитів» та столів не дозволить маленька площа. На веб-сайтах ліцензійних онлайн казино в ігровому залі – більше 1 000 різнотипних розваг. Бонуси та акції. Ведучі ігрові бренди пропонують вигідні бонусні програми. Новачки отримують вітальні пакети зі збільшенням першого депозиту та Free Spins. Усі зареєстровані клієнти можуть брати участь у програмах лояльності та акційних розіграшах.

Також є скриптові ігрові клуби, але ми не рекомендуємо такий вид у нашому надійному рейтингу.

Але для тих, хто не знайомий з ігровою індустрією, може здатися, що немає різниці, на якому сайті грати. Насправді є істотні відмінності, які сильно впливають на якість гри і кінцевий результат. Скриптові заклади використовують копії гральних автоматів, які працюють лише на серверах цього сайту. Через це відсоток віддачі таких автоматів значно знижується.

Але в ліцензійних казино всі ігрові автомати знаходяться на серверах провайдерів і крутяться в загальному пулі, що забезпечує швидке накопичення ставок та високий відсоток віддачі. Вони не мають можливості штучно коригувати відсоток віддачі, як це відбувається у скриптових клубах.

У результаті, вибір ліцензійного казино може вплинути на дохідність гри і якість розваги. Тому рекомендується вибирати тільки перевірені та надійні казино, щоб насолоджуватися грою на повну котушку.

Чим відрізняються скриптові майданчики від ліцензійних:

Скриптові Ліцензійні ➡ Такі заклади працюють без ліцензії ➡ Працюють в Україні легально та мають ліцензію ➡ Самі можуть налаштовувати RTP ➡ Завантажують ігри з офіційних серверів ➡ Адміністрація має можливість самостійно та регулярно змінювати налаштування віддачі, коригувати потрібні показники ➡ Працюють лише з надійними провайдерами ➡ Мінімальна можливість виграти велику суму чи вивести гроші ➡ Ніяк не можуть впливати на роботу софту ➡ Ризик втратити всі свої гроші ➡ Чесно виплачують гроші ➡ Можна виграти велику суму та швидко вивести виграш

Як формується рейтинг найкращих казино України

При формуванні рейтингу наземних та онлайн казино в Україні ми керуємось різними критеріями. Головне, об’єктивні огляди – у нас працюють незалежні експерти азартної галузі. Вони ретельно перевірять кожен пункт, щоб надати повну інформацію щодо діяльності українських брендів.

Ліцензія

Рейтинг казино України очолюють заклади із наявною ліцензією на ведення азартного бізнесу. Цей документ гарантує чесність ігрового процесу. Спірні ситуації гравці можуть оскаржити у державних інстанціях.

Безпека

Одним із головних факторів довіри до ігрової платформи є безпека гри. Найкращі казино з ліцензією використовують для захисту персональних даних клієнтів сучасні системи із SSL-шифруванням. Для входу до власного кабінету гравці проходять кілька ступенів перевірки. За обліковими записами користувачів цілодобово слідкує служба безпеки. Наземні клуби для розваг обладнані відеокамерами із фіксацією кожного клієнта.

Платежі

Якщо відвідувачам наземних ігрових клубів дозволено проводити грошові операції готівковим розрахунком або з використанням банківських карток, то у гравців онлайн цей вибір набагато ширший. Сьогодні модно використовувати електронні гаманці, криптовалюту та інші варіанти, доступні на більшості сайтах. Також важливо, щоб із гравців не стягувалася додаткова комісія.

Асортимент

Важко потрапити до рейтингу найкращих казино, якщо представлений невеликий вибір розваг. Ігри мають бути різного типу від перевірених розробників. Що ширший асортимент, то більше шансів, що гравець стане постійним клієнтом ігрового майданчика.

Бонуси

Чесні казино України не шкодують клієнтам заохочень. Розробляються спеціальні програми із вигідними для гравців умовами. Дотримуючись правил, геймери одержують бонуси, які дозволяють грати за рахунок закладу. Всі ці критерії мають бути спрямовані на зручність гравців. Тільки ТОП інтернет казино України може опинитися на найвищих місцях нашого рейтингу.

Як вибрати онлайн казино – критерії відбору та оцінки

Сайти відрізняються різними нюансами. Геймер повинен самостійно визначити, де йому комфортніше гратиме.

Середньомісячний дохід гравців

Другий момент – шахраї. Вони створюють липові сайти, прикриваючись добрим ім’ям легальних знаменитих брендів. Схема у них проста – обманом заманити клієнтів, обіцяючи мільйонні виграші, щоб потім використати їхню особисту інформацію в шахрайських цілях.

Окрім перевірки на факт наявності ліцензії, ми рекомендуємо проаналізувати такі моменти:

Інтерфейс. Аферисти не морочаться над дизайном сайту, що вимагає вкладення грошей. Обкладинка ліцензійних казино – один із головних показників. Для гравців, які вперше завітали на сайт, важливо відразу розібратися, що до чого. Каталог. Ігри повинні бути зроблені іменитими провайдерами. В ігровому залі геймери знайдуть у великій кількості слоти, різновиди покеру, баккари, блекджека, популярні види рулеток, лотерей та інших розваг. Вигідні бонуси. У найкращих онлайн казино бонуси бувають двох типів – депозитні та бездепозитні. Гравці отримують додатковий стимул проходити реєстрацію та виконувати прописані регламентом умови. Відігравши бонуси за встановленими правилами, гроші зараховуються на основний рахунок. Гравець може розпоряджатися ними за власним бажанням – намагатись розкрутити рахунок або замовити виплату. Демо-режим. Безкоштовні ігри допомагають новачкам швидше освоюватись. Створювати особистий кабінет та вносити депозити не потрібно. Такі умови аферистам не вигідні – якщо на сайті демо-ігри без реєстрації не доступні, його потрібно залишити якнайшвидше. Швидкість проведення фінансових операцій. Ведучі компанії із ліцензією не змушують нервувати клієнтів в очікуванні надходження грошей на баланс або отримання виплати. При внесенні депозитів кошти мають зараховуватися на рахунок миттєво, затримки щодо виплати – відсутні. Це впливає на місце в рейтингу. Якість роботи служби підтримки. Саппорт зобов’язаний відповідати на запитання клієнтів у стислий термін 24/7. Відгуки на тематичних форумах. В інтернеті є чимало сайтів азартної тематики, де геймери обмінюються враженнями про свій досвід гри. Тут можна дізнатися від реальних гравців, як ставиться до них адміністрація, наскільки швидко приходять виграші, як часто виділяються бонуси та інші нюанси.

Тільки ігри в надійних казино приносять максимальне задоволення. Вибравши один із сайтів з нашого рейтингу, користувачі точно не пошкодують!

Чому варто звертати увагу на рейтинг онлайн казино

Рейтинг допоможе дізнатися, яким сайтам можна довіряти, а які бажано оминати. Наші експерти зрівняють основні критерії та проаналізують відгуки на різних платформах, щоб поставити максимально об’єктивну оцінку кожному гральному закладу окремо.

Вивчивши рейтинг казино, гравці заощадять час на проведенні самостійного аналізу. Вибравши сайт із нашого списку, геймери зможуть швидко пройти реєстрацію, щоб отримувати задоволення від гри та перші реальні виграші.

Які види ліцензій казино діють в Україні

В Україні легальний статус азартної індустрії повернули 2020 року. З того часу для ведення такого виду бізнесу потрібно купувати національну ліцензію.

Дозволи окремо видаються для такого роду діяльності:

Наземні.

Зали з ігровими автоматами.

Покерні ігри.

Онлайн казино.

Букмекерська контора.

Ліцензії КРАІЛ дійсні протягом п’яти років. При недотриманні умов договорів документ може бути анульований в односторонньому порядку без повернення компенсації коштів.

Незважаючи на закон про азартні ігри, в Україні все ще продовжують роботу онлайн-казино з офшорними ліцензіями. Видають їх юрисдикції Кюрасао, Великій Британії, Гібралтару, Мальти та інші регулятори міжнародної iGaming-індустрії.

Хоча користувачі пишуть про багато таких сайтів позитивні відгуки, але довіряти радиться українським казино в інтернеті з ліцензією КРАІЛ. Тільки вони здатні гарантувати максимально надійну та безпечну гру.

Інтернет казино України

Список онлайн казино України очолюють сайти з ліцензією від КРАІЛ. Тут створені вигідні умови, не створюються проблеми із висновками, а головне – права гравців захищені законодавством.

Легальні інтернет казино пропонують клієнтам такі типи ігор:

Класичні автомати. Найбільший розділ кожного азартного клубу. Слоти відрізняються тематикою, кількістю ліній та барабанів, є такі, де можна купувати бонусні раунди чи зірвати великий джек-пот. Сучасні автомати випускаються із застосуванням інновацій, від чого картинка на екрані найвищої якості. Ігри Live Casino проти реальних дилерів. Геймерам протистоять живі круп’ї, трансляції ведуться у прямому ефірі зі спеціально обладнаних студій. Роль live-дилерів виконують круп’є з досвідом роботи у провідних наземних ігрових клубів планети. Цілодобово доступні різні види рулеток та карткових ігор. Скретч-картки. Найшвидші за часом ігри – щоб дізнатися про результат, необхідно стерти шифр. Лотереї. Популярні ТВ-лотереї тепер доступні в онлайн-режимі. Розіграші проводяться з інтервалом 5-15 хвилин.

Різноманітність ігор в одному місці – ось основна перевага. Але тільки тоді, коли гра ведеться на ліцензійному сайті з нашого рейтингу.

ТОП кращих слотів у ліцензійних онлайн-казино

Один із найбільш популярних видів азартних ігор – це слот-машини, також відомі як ігрові автомати або просто слоти. У сучасних казино України можна знайти вражаючий асортимент слотів, які відрізняються не тільки графікою та звуками, а й геймплеєм та можливостями виграшу. Розглянемо деякі з популярних видів слотів, які привертають увагу гравців.

Класичні – найпростіший тип. Вони мають три барабани та кілька призових ліній. Приз можна отримати, якщо на барабанах випаде певна комбінація символів. Класичними слотами є такі ігри, як Fruit Cocktail, Crazy Monkey та Garage.

Відеослоти є більш складними, ніж класичні. Вони мають більше барабанів, призових ліній та функцій, а також часто супроводжуються сюжетом або темою, включають бонусні раунди, які можуть призвести до великих виграшів. До популярних відеослотів належать Book of Ra, Starburst та Gonzo’s Quest.

3D слоти – найновіший тип автоматів. Вони використовують тривимірну графіку та анімацію для створення більш реалістичного та захоплюючого досвіду. 3D слоти нерідко мають складні ігрові механіки та функції, які обіцяють великі виграші. Серед популярних: Jumanji, The Dog House Megaways та The Wild Machine.

Слоти з прогресивним джекпотом – тип автоматів, де джекпот збільшується з кожною ставкою, досягає величезних сум і може бути виграний будь-яким гравцем, у якого випаде призова комбінація. Популярними слотами з прогресивним джекпотом є Mega Moolah, Mega Fortune та Hall of Gods.

Бонусні слоти пропонують додаткові можливості для виграшу, які виходять за межі звичайних виграшних комбінацій. Можуть включати різноманітні бонусні раунди, безкоштовні спіни, символи Wild та Scatter, які допомагають створювати виграшні поєднання.

Слоти з ліцензійними темами. Цей тип ігор базується на популярних фільмах, телешоу, відеоіграх та інших ліцензованих продуктах. Вони використовують відомі персонажі та сюжети, що робить гру цікавішою.

На основі спостережень ми можемо виділити найпопулярніші слоти в ТОП казино України:

Онлайн казино Найкращі слоти та ігри 🎰 Slots City 🎲 The Hand of Midas, Sugar Rush, Pyramids, Hell Hot 100, Wild Cash x9990 🎰 Favbet 🎲 The Dog House, Supreme Hot, Hit The Gold, Fruits on Ice, Royal Fruits 5 🎰 Betking 🎲 Starlight, Fire and Roses Joker, Fortune Cash, Wild West Duels, Big Catch Bonanza 🎰 First 🎲 Wrigleys World, Griffon, Hell Hot 100, Cash Kingdom, Ultra Fresh 🎰 Champion Casino 🎲 Aztec Century, Fruit Party Deluxe, Cassiopeia, Griffon 🎰 Super Gra 🎲 Gates of Olympus, Gun of Egypt 3, Sweet Bonanza, More Magicapple, 777 Hot Burning wins, Sugar Rush 🎰 GGbet 🎲 Book Of Majestic King, Joker Stoker, Coin Win: Hold The Spin, Book Of GGbet, Money Hive Hold n Link

Щоб обрати для себе слот, важливо враховувати кілька факторів:

Тематика: тема має бути цікавою, щоб захопити гравця.

Ігрові механіки: дослідіть, чи влаштовує вас вайлд, скаттер або бонусні раунди.

Віддача: відсоток повернень (RTP) повинен бути високим – від 95%.

Максимальний виграш теж має значення.

Наявність демо версій: вони дозволять ознайомитися з різними типами слотів та функціями, перш ніж ризикувати своїми грошима.

Безкоштовні ігри у легальних казино

Всі відвідувачі легальних онлайн-казино можуть безкоштовно грати на улюблених слотах. Для цього не обов’язково створювати обліковий запис і вносити депозити.

Безкоштовна версія дозволяє гравцям-початківцям вивчати умови апаратів. Часто демо-режим використовують досвідчені гравці, щоб протестувати нові стратегії чи просто приємно провести дозвілля.

Правила демо-версії такі самі, як при грі на реальні гроші:

можна вибирати налаштування гри (кількість ліній, широкий діапазон ставок);

комбінації формуються аналогічним способом;

є символи із розширеним функціоналом;

активуються бонусні раунди.

Різниця лише у валюті – тут вона віртуальна. Кредити нараховуються адміністрацією. При обнуленні балансу його можна легко поповнити, оновивши сторінку слота або вибравши інший автомат.

Програми та мобільна версія казино

Мобільні казино пропонують гравцям ряд переваг, які роблять їх все більш популярними. Наявність додатку або хоча б мобільної версії сайту одразу додає до рейтингу бали.

Одна з основних переваг застосунку – зручність і доступність. Гравці можуть насолоджуватися своїми улюбленими іграми в будь-який час і в будь-якому місці. Для цього не потрібен доступ до комп’ютера або ноутбука, досить мати при собі смартфон або планшет з виходом до Інтернету.

Широкий вибір ігор. Мобільна версія пропонує гравцям всі ті ж розваги, що на веб-сайті.

В розробці мобільних програм використовують сучасні технології безпеки для захисту особистих даних та коштів гравців, тому користуватися ними цілком безпечно. Головне правило – завантажувати їх треба лише з офіційних сайтів.

В додатку можна реєструватися або заходити у свій аккаунт за тією ж схемою, що й на сайті.

Різноманітні бонуси та акції також доступні в повному обсязі.

Є зв’язок зі службою підтримки.

Якщо немає бажання завантажувати мобільний додаток, можна скористатися мобільною версією сайту. Вона оптимізована для роботи на мобільних пристроях і пропонує гравцям ті ж можливості, що й мобільний додаток або веб-сторінка.

Який би варіант не обрав гравець, обидва розраховані так, щоб швидко завантажуватись і працювати на будь-яких мобільних пристроях, адаптуючись під розмір екрана та не надто розряджаючи батарею.

Для зручності користувачів ми зібрали всі легальні казино з додатком в одну таблицю:

Назва Мобільна програма ➡ Slots City 📱 Є додаток для iOS та Android ➡ Favbet 📱 Доступно для iOS и Android ➡ Betking 📱 Можна скачати для iOS та Android ➡ Champion 📱 Можна скачати для iOS, Android та Windows ➡ FIRST casino 📱 Доступно для завантаження на iOS та Android ➡ Super Gra 📱 Пропонують на iOS та Android ➡ GGbet 📱 Є для iOS и Android ➡ Casino 777 📱 Знаходиться в розробці ➡ Cosmobet 📱 Клуб пропонує скачати для iOS та Android ➡ CasinoUA 📱 Можна встановити на iOS та Android ➡ Vbet 📱 Є на iOS та Android

Популярні платіжні методи онлайн казино

Ліцензійні онлайн казино України із популярними платіжними сервісами. Це важливо, оскільки гравці можуть скористатися різними системами.

Найпопулярніші способи внесення депозитів та виведення грошей до легальних казино онлайн України:

Метод Система Сайт Банківські карти 1. Visa 2. Mastercard visa.com.ua, mastercard.ua Інтернет банкінг 1. Приват24 2. Monobank privat24.ua, monobank.ua Онлайн-гаманець 1. PayPal paypal.com Криптовалюта 1. Binance 2. Dogecoin 3. Bitcoin 4. Litecoin 5. Ethereum binance.com, dogecoin.com, bitcoin.com, litecoin.org, ethereum.org Оператори мобільного зв’язку 1. Київстар 2. Лайф 3. Vodafone kyivstar.ua, lifecell.ua, vodafone.ua

Не у всіх є кожен із цих методів проведення платежів. Тому при виборі майданчика для гри варто спочатку переконатися, що проблем із поповненням рахунку та виведення грошей не виникне.

У різних казино можуть відрізнятися мінімальні та максимальні ліміти за транзакціями однаковим методом. Вони встановлюються адміністрацією кожного окремого ігрового сайту.

Як ми оцінюємо рейтинг казино на реальні гроші

Оцінки та рейтинги надають можливість отримати огляд інформації про кожний заклад, включаючи бонуси, вибір ігор, методи платежів, рівень безпеки та підтримки клієнтів. Оцінки в рейтингу грунтуються на думках експертів з галузі гемблінгу або на відгуках реальних гравців, які діляться своїм досвідом щодо використання майданчика для гри.

Ми складаємо свою оцінку для кожного закладу за п’ятибальною шкалою, і чим вищий бал, тим більш надійним він є.

Оцінки в рейтингах можуть бути надані експертними сайтами, спеціалізованими форумами гравців, оглядовими порталами тощо.

Важливо враховувати об’єктивність та надійність джерела оцінок.

Наша команда складає рейтинг найкращих казино за такими основними критеріями:

Перше, на що ми звертаємо увагу 🔔 FanatCasino.com ✔️ Наявність ліцензії КРАІЛ.



✔️ Наскільки щедро заохочуються гравці, починаючи з новачків.



✔️ Який асортимент ігор пропонує ігровий майданчик.



✔️ Скільки різних варіантів є для внесення депозитів та переказу грошей.



✔️ Як швидко проводяться грошові транзакції.



✔️ Співвідношення позитивних та негативних відгуків від гравців.



✔️ Професіоналізм співробітників служби підтримки.

Звертаємо увагу на рейтинг казино України з бонусами:

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Оцінюємо рейтинг онлайн казино з мінімальною виплатою:

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Дивимося на ТОП казино з мінімальним депозитом:

Азартний клуб Мінімальний депозит ➡ Slots City 💵 мінімальне поповнення від 100 грн ➡ Champion 💵 мінімальне поповнення від 100 грн ➡ Favbet 💵 мінімальне поповнення від 50 грн ➡ Betking 💵 мінімальне поповнення від 50 грн ➡ FIRST casino 💵 мінімальне поповнення від 50 грн ➡ Super Gra 💵 мінімальне поповнення від 50 грн ➡ GGbet 💵 мінімальне поповнення від 28 грн ➡ 777 💵 мінімальне поповнення від 100 грн ➡ Cosmobet 💵 мінімальне поповнення від 100 грн ➡ CasinoUA 💵 мінімальне поповнення від 100 грн ➡ Vbet 💵 мінімальне поповнення від 100 грн

Підраховуємо кількість ігор і робимо тести, щоб зрозуміти їхню різноманітність:

Кількість ігор (слотів) в онлайн казино України 🎰 Слоти в Слотс Сіті 5300🎲 🎰 Слоти в Космобет 5000🎲 🎰 Слоти в Вбет 3000🎲 🎰 Слоти в Фавбет (Фаворит) 1500🎲 🎰 Слоти в Беткінг 1500🎲 🎰 Слоти в ГГбет 1300🎲 🎰 Слоти в Ферст 1000🎲 🎰 Слоти в Супер Гра 1000🎲 🎰 Слоти в КазиноЮА 1000🎲 🎰 Слоти в казино 777 1000🎲 🎰 Слоти в Чемпіон 78🎲

Дивимося, скільки років на ринку України казино надає свої послуги гравцям:

Термін функціонування казино на ринку України (Рік/років) 🎰 Favbet 24✔️ 🎰 Betking 11✔️ 🎰 First casino 3✔️ 🎰 Вбет 3✔️ 🎰 Slots City 2✔️ 🎰 Champion casino 2✔️ 🎰 Super Gra 1✔️ 🎰 GGbet 1✔️ 🎰 777 1✔️ 🎰 Космобет 1✔️ 🎰 КазиноЮА 1✔️

Вивчаємо найкращих ігрових провайдерів та їх кількість:

Кількість провайдерів 🎰 Провайдери Вбет 90🎮 🎰 Провайдери Супер Гра 87🎮 🎰 Провайдери Слотс Сіті 67🎮 🎰 Провайдери 777 60🎮 🎰 Провайдери Космобет 35🎮 🎰 Провайдери КазиноЮА 23🎮 🎰 Провайдери Ферст 20🎮 🎰 Провайдери Фавбет (Фаворит) 20🎮 🎰 Провайдери Беткінг 20🎮 🎰 Провайдери ГГбет 20🎮 🎰 Провайдери Чемпіон 1.1🎮

Закон про азартні ігри в Україні

В Україні азартні ігри під забороною були з 2009 року. Незважаючи на це, у великих містах підпільно функціонувало чимало ігрових наземних клубів, а в інтернеті – офшорні.

14 липня 2020 року більшістю голосів депутатів Верховної Ради України було ухвалено законопроект №2285-д. Він дозволив займатися азартною діяльністю, але за умови отримання національної ліцензії. Закон набув чинності 13 серпня 2020 року, коли його підписав президент України Володимир Зеленський.

23 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України створено орган, який слідкує за дотриманням закону про азартну галузь в Україні – КРАІЛ (Комісія регулювання азартних ігор та лотерей). Він розробив умови, за якими можна отримати ліцензію.

Її вартість залежить від виду діяльності:

Наземні ігрові приміщення дозволено відкривати на території 5-зіркових готелів або спеціально підготовлених гральних зон. При цьому вільна площа повинна становити не менше 500 м2, а кількість обслуговуючого персоналу – від 50 осіб. Вартість ліцензії – 9 200 000 євро (для Києва) та 4 600 000 EUR (інші міста України). Ліцензія надається для відкриття однієї точки з ігровими автоматами. Зали з ігровими автоматами можна розміщувати у готельних комплексах із 3-5 зірками. Площа закладу повинна мати щонайменше 300 м2. У кожному залі має розміщуватися щонайменше 50 гральних автоматів. За однією ліцензією можна встановити до 250 апаратів. Ціна питання – 1 200 000 євро. За розміщення столу з картковими іграми варто додатково оплачувати 13 800 євро щороку. Стіл з рулеткою коштуватиме 27 000 EUR/рік. Один ігровий автомат потягне 920 євро/рік.

Усі ліцензії КРАІЛ видаються на п’ять років. Є низка умов, які прописані у законі про азартні ігри в Україні.

Основні правила:

Відвідувати казино будь-якого типу можуть гравці, яким виповнилося 21 рік.

Кожен клієнт повинен пройти реєстрацію та верифікацію.

Грати можуть клієнти інших країн, які пройдуть процедуру реєстрації та ідентифікації.

Не допускаються гравці, занесені до єдиного списку небажаних клієнтів (громадани, люди із заборгованостями з оплати державних послуг, аліментів та інше).

У ігровий зал не пропустять, якщо не дотримано дрес-коду (тобто в шортах, спортивних костюмах тощо).

Також легальні казино України зобов’язані на прохання клієнта сприяти обмеженню гри, якщо самому йому це зробити не вдається. Докладно про це описується на офіційних сайтах у розділі «Відповідальна гра».

Доходи держави від продажу ліцензії в Україні

За порушення будь-якого пункту із закону про азартну діяльність в Україні компанія ризикує втратити ліцензію. З моменту легалізації галузі така доля вже спіткала понад 10 точок/сайтів.

Як поскаржитися на казино чи організатора ігор

Якщо казино не дотримується зобов’язань згідно із законом про азартні ігри, можна поскаржитися в КРАІЛ. Для цього є кілька варіантів:

Зателефонувати за телефоном: 0-800-50-13-77. Написати листа за адресою: 01601 (індекс), м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3. Заповнити форму онлайн на веб-сайті gc.gov.ua. Зв’язатися на e-mail: info@gc.gov.ua.

При зверненні необхідно вказати ПІБ, адресу проживання, детально описати проблему та контакти для зворотного зв’язку. Скарги без цієї інформації не розглядатимуться – їм надається статус «анонімних».

Висновки та підсумки від нашої команди

На що слід звернути увагу під час вибору онлайн казино 🔔 FanatCasino.com 📣 При виборі відповідного ліцензійного онлайн казино для гри, важливо переглянути кілька сайтів і порівняти їх асортименти, бонусні програми, дизайн, навігацію, провайдерів і найголовніше швидкість виплат. Ми рекомендуємо ознайомитися з відгуками інших гравців, щоб отримати уявлення про надійність та якість послуг.



📣 Одним із ключових аспектів є наявність ліцензії. Переконайтеся, що вибране вами казино має ліцензію, видану регулюючим органом “КРАІЛ”. Ліцензія гарантує дотримання правил та стандартів гральної індустрії, а також захист інтересів гравців.



📣 Важливо врахувати, що в одному клубі дозволяється створювати лише один обліковий запис. Створення кількох облікових записів на одній платформі може призвести до блокування облікового запису та внесення до чорного списку. Будьте уважні та дотримуйтесь правил, щоб уникнути проблем.



📣 Перед тим, як вносити реальні гроші, рекомендується використовувати демо-режим. Це дозволить вам оцінити автомати та ігри на предмет свого смаку та зрозуміти, чи подобається вам процес та потенційні виграші. Демо-режим не вимагає реальних грошових вкладень, що дає можливість випробувати гру та покрутити слоти без ризику втрати коштів.



📣 Особливу увагу слід приділити бонусним акціям. Перед реєстрацією оцініть, наскільки ці акції є вигідними для вас особисто. Деякі казино пропонують акції та бонуси, орієнтовані на активних гравців, які проводять багато часу на сайті та роблять значні ставки. Якщо ви плануєте грати лише у вільний час або нерегулярно, ці бонуси можуть виявитися непридатними для вас. У такому випадку зверніть увагу на ті, які пропонують бонусні промокоди для користувачів, які підписалися на розсилку. Це може бути хорошим способом отримати додаткові бонуси або фріспіни без необхідності робити великі депозити або витрачати багато часу на гру.



📣 Отже, перш ніж ухвалити остаточне рішення, уважно вивчіть кілька варіантів, оцініть їхню ліцензію, асортимент ігор, бонусні програми та врахуйте свої особисті уподобання та стиль гри. Не поспішайте, проведіть невелике дослідження та виберіть казино, яке найкраще підходить для ваших потреб та уподобань.

Відповідальна гра

Принципи відповідальної гри були затверджені рішенням КРАІЛ № 483 від 11 серпня 2021 року.

Коли ви граєте, пам’ятайте, що це насамперед розвага, а не спосіб гарантовано заробити гроші. Не варто намагатися відігратися у разі серії програшів, така поведінка рідко призводить до позитивних результатів.

Якщо ви помічаєте, що гра займає все більше і більше вашого часу, забираючи його у важливих справ, або якщо витрати на азартні ігри перевищують заздалегідь запланований бюджет, рекомендується тимчасово призупинити гру. Якщо вам буде важко самостійно зупинитися, на сайті “КРАЇЛ” існує опція самовиключення. Звернувшись до цієї функції, ви зможете обмежити свій доступ до ігрового облікового запису на певний період часу.

Більше того, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією щодо профілактики ігроманії на сайті Всеукраїнської ради гемблінгу. Це корисний ресурс, який надає інформацію та підтримку для людей, які мають проблеми з азартними іграми. Якщо ви відчуваєте, що ігроманія починає впливати на ваше життя та здоров’я, не соромтеся звернутися за допомогою. Професіонали зможуть запропонувати вам необхідну підтримку та керівництво.